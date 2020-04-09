За рік систему відеодопомоги арбітрам (VAR) застосовуватимуть на всіх футбольних матчах української Прем'єр-ліги.

Про це розповів глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі

"Я дуже задоволений роботою VAR. Шість матчів FAVBET Ліги і дві кубкові гри - це були матчі з вкрай важкими епізодами. З VAR частіше доводиться показувати футболістам червоні картки. В Європі також через це пройшли. VAR покликаний зробити матчі чистішими.

Думаю, за рік відеоповтори будуть на всіх матчах УПЛ. Ми хочемо збільшити кількість арбітрів, які зможуть працювати з новою системою. Для цього необхідний сертифікат ФІФА. Його отримання займає пів року. Нам потрібно три спеціальних фургони, щоб охопити всі матчі чемпіонату України", - розповів Лучі.