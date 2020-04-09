У футболі змінили правила гри рукою та офсайду

IFAB внесла зміни в правила гри рукою і офсайду

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) повідомила про внесення змін і уточнень до деяких правил гри.

Про це повідомляє пресслужба IFAB.

Тепер, якщо м’яч потрапив у руку не нижче лінії пахви, то епізоди будуть трактуватися як "гра плечем", що не є порушенням правил.

Також випадкове влучання м’яча в руку гравця атаки вважається порушенням лише в тому випадку, якщо відбувається одразу перед голом або гольовим моментом.

Відбулося коригування правила офсайду. Якщо гравець команди, що обороняється, навмисне зіграє рукою і м’яч після цього потрапить до футболіста атакувальної команди, той не буде вважатися у положенні поза грою.

Уточнено також пункт про роботу відеоасистента рефері (VAR): у правилах прояснили, що відеопомічники арбітра можуть давати головному судді поради про рішення, але остаточний вердикт залишається за ним.

Нагадаємо, УЄФА буде використовувати ширші лінії офсайду у матчах єврокубків.

Раніше, Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду.