Кравець: Ніяких каменів в город Михайличенка, але Динамо потрібен інший тренер

Київському Динамо потрібен тренер, який буде схожий на Сергія Реброва.

Про це сказав колишній форвард команди Артем Кравець.

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"Моя думка - нинішньому Динамо потрібен тренер. Ніяких каменів в город Михайличенка, але потрібна людина, як Ребров прийшов в Динамо. Тоді результати були плачевні, жахливі, 3-4 місце. Ну це куди? Прийшла людина, яка вірить у футболістів. Він знав, що потрібно робити, знав, внаслідок чого це потрібно зробити.

Не можу сказати, що футболісти Динамо погані, це ж неправда. Це відверта брехня. Такого не буває, щоб всі були погані. Потрібен план дій і тренер, який буде вкладати душу і всі свої сили, щоб вибудувати команду, щоб радувати вболівальників результатами, як вийшло у Реброва",- сказав Кравець.