Найкращі голи з далеку у виконанні гравців Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ми всі дуже чекаємо на футбол! А на час вимушеної перерви і перебування вдома на карантині, ДИНАМО Київ TV пропонує порцію футбольного позитиву і ностальгії, започатковуючи рубрику Вітаміни для настрою.

У першій частині дивіться довільну добірку красивих голів динамівців після ударів здалеку, згадуйте їх авторів і ті чудові матчі... І чекайте на продовження вже найближчим часом!

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