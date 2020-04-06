 Дуглас: Дніпро заборгував мені за 6 місяців і бонуси | Футбол | Champion.com.ua
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Дуглас: Дніпро заборгував мені за 6 місяців і бонуси

Вчора 23:48 290 0
Бразилець згадав складну ситуацію, що була у ФК Дніпро
Дуглас: Дніпро заборгував мені за 6 місяців і бонуси
#Дніпро, #Дуглас

Джерело - Tribuna.com.

ФК Дніпро має борг перед бразильським футболістом Дугласом  за шість місяців.

Про це заявив сам футболіст.

"Яка була ситуація в команді Дніпро, коли перестали платити зарплату? Більшість гравців були незадоволені цією ситуацією, особливо іноземці, так як проходити це далеко від батьківщини стає ще складніше. Ми намагалися знайти якісь рішення цієї проблеми, але завжди зберігали професіоналізм, незважаючи на труднощі з отриманням зарплати.

 За який термін заборгували мені? 6 місяців і бонуси", - зазначив Дуглас.

Раніше, УПЛ назвала претендентів на найкращого гравця березня.

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