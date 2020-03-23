УПЛ назвала претендентів на найкращого гравця березня

Стали відомі претенденти на найкращого гравця березня

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга назвала гравців, які позмагаються за звання найкращого за підсумками березня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру та гравці, які відзначалися стабільністю впродовж березневих турів.

Список претендентів - Віталій Миколенко (Динамо), Богдан Михайліченко (Зоря), Вадим Мілько (Колос), Жуніор Мораес і Тайсон (Шахтар), Максим Третьяков (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна) та Олексій Чічіков (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.