УПЛ назвала претендентів на найкращого гравця березня

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга назвала гравців, які позмагаються за звання найкращого за підсумками березня.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру та гравці, які відзначалися стабільністю впродовж березневих турів.
Список претендентів - Віталій Миколенко (Динамо), Богдан Михайліченко (Зоря), Вадим Мілько (Колос), Жуніор Мораес і Тайсон (Шахтар), Максим Третьяков (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна) та Олексій Чічіков (СК Дніпро-1).
Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.