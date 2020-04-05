Енергетик-БДУ у меншості переграв ФК Мінськ у 3 турі чемпіонату Білорусі

Енергетик-БДУ здобув третю перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, у третьому турі чемпіонату Білорусі Енергетик-БДУ приймав ФК Мінськ.

До звітного туру обидві команди підійшли без втрачених очок - у перших двох турах здобули по дві перемоги. Господарі змогли святкувати перемогу, з 70-ої хвилини матчу граючи у меншості. У складі Мінська з перших хвилин грали три українці Васильєв (був замінений ще на 36-ій хвилині), Насібулін та Чаговець.

Енергетик-БДУ здобув третю перемогу і залишився у групі лідерів чемпіонату.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

3 тур, 5 квітня

Енергетик-БДУ - ФК Мінськ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Носко, 2:0 - 90+2 Якхшібаєв

Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.