Юрій Пантя: Поїхав до Криму шукати роботу

На переїзд до Криму ексфутболіста Буковини Юрія Пантю спонукав пошук роботи.

Про це розповів сам футболіст, який зараз грає в Білорузі за Славію.

"У мене дружина кримчанка. Тоді грав за Буковину в першій лізі, ми йшли на виліт. Там були великі фінансові проблеми – ми грали без грошей взагалі. А в мене з’явилася сім’я. Треба було щось шукати, щоб заробляти. Ми вирішили, що поїдемо в Крим. Думали, що там знайдуться якісь перспективи, – в Україні нічого не було. Поїхали – там знайшлася команда, запропонували гроші.

Я не їхав в якусь команду. Для себе підтримував фізичну форму, грав з місцевими в футзал, "дир-дир", а через півроку організували лігу і перейшов у Бахчисарай", - пояснив Пантя.