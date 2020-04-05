Пантя: Мілевський і досі ТОП

Результати Динамо Брест залежать від гри Артема Мілевського.

Про це розповів український футболіст Юрій Пантя, який грає за Славію з Мозиря.

"Чи Мілевський – топ? Звичайно. Стільки років триматися на хорошому рівні – це топ. Навіть зараз, дивлячись на його вік, він молодець. Майже всі атаки будуються через нього, він направляє гру Бреста. Якщо у Мілевського щось не виходить, то в команди починаються проблеми. Якщо він розрізає, віддає, обігрує, тоді Динамо досягає результату.