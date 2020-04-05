Джерело - Трибуна.

Між Україною, Росією та Білоруссю немає особливої різниці.

Про у це в інтерв'ю Трибуні заявив український футболіст Юрій Пантя, який грає за Славію з Мозиря.

"Я би не сказав, що в чомусь велика колосальна різниця. Ми як один народ. Хоч Україна, хоч Білорусь, хоч Росія. Нам легко разом спілкуватися та жити. І футбол у нас приблизно однаковий. В Україні, мабуть, трохи жорсткіший – більше підкатів, боротьби. Наша команда старається грати в комбінаційний футбол без довгих закидань. З середньою та короткою передачами. А так – ми один народ. Для мене ми всі слов’яни. Майже нічим не відрізняємося, - зазначив футболіст.

Нагадаємо, Пантя народився у Чернівцях і є вихованцем Буковини. У 2015 році футболіст переїхав до окупованого Криму де 3 роки грав у місцевому чемпіонаті - за Бахчисарай і Кримтеплицю. У 2019 - став гравцес Славії.

Напередодні Пантя допоміг Славії сенсаційно перемогти Динамо Брест у 3 турі чемпіонату Білорусі.