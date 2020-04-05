Юрій Пантя: Футболісти, які грали в Криму не повинні соромитися цього

Джерело - Трибуна.

Ексфутболіст Буковини, Кримтеплиці та Бахчисараю, а нині гравець білоруської Славії Юрій Пантя не розуміє чому в українські клуби не хочуть брати футболістів, які грали в окупованому Криму.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Чому українськи футболісти повинні соромитися й приховувати інформацію про те, що грали там? Це проблема клубів та їх президентів. Я їх не розумію. А самим футболістам нема чого соромитися. Вони шукають спосіб заробити собі на життя. Вони знайшли клуб у Криму, бо у той же Верес їх раніше не брали. То що їм робити? Дуже багато клубів зникає, а футболістів менше не стає. От в мене рідний брат зараз грає у Буковині – там невеликі гроші. Він просто хоче грати в футбол. Хоча, якщо це професійна ліга, то вона має дати йому заробити на нормальне життя. Щоб нормально харчуватися, як спортсмен. А не так, щоб доживати свої дні, чекати ту зарплату і молитися, щоб її дали вчасно. Бо нема що їсти. Дика ситуація була з Сікорським. Не розумію цього – людина просто подорожує. Яка різниця – в Росії чи Америці? Він ж не бігає з агітаціями. А його вигнали з команди. Я би в таку команду ніколи не хотів поїхати", - зазначив Пантя.

Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.