ФІФА рекомендує перенести червневі матчі збірних

ФІФА надала рекомендацію щодо матчів національних збірних

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) рекомендує перенести всі міжнародні матчі національних збірних, які запланували на червень, через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Федерація також має намір допустити футболістів, які народилися 1997 року й раніше, на Олімпійські ігри, що перенесені через пандемію на наступний рік, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, ФІФА створить фонд для фінансової підтримки клубів, які постраждали від коронавірусу.