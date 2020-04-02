ФІФА створить фонд для фінансової підтримки клубів, які постраждали від коронавірусу

Клуби несуть величезні грошові втрати через пандемію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) створить фонд для фінансової підтримки клубів, які постраждали через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє New York Times.

Ідея створення фонду виникла після того, як багато команд вже зіткнулися з фінансовими труднощами.

Грошові резерви ФІФА складають 2,74 мільярда доларів, а кілька сотень мільйонів доларів будуть виділені на спеціальний фонд. Гроші будуть надані клубам у вигляді короткострокових кредитів і грантів.

Раніше, уболівальники в Білорусі відмовляються відвідувати матчі через коронавірусу.