 Поворознюк назвав футболіста, якого ніколи не буде в Інгульці | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк назвав футболіста, якого ніколи не буде в Інгульці

Сьогодні 16:40 2729 1
У Шарпара була унікальна можливість
Поворознюк назвав футболіста, якого ніколи не буде в Інгульці
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - ФК Інгулець.

В'ячеслав Шарпар ніколи не гратиме у клубі Першої ліги Інгулець.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"У Шарпара була унікальна можливість стати членом сім'ї Інгульця. Але так зійшлися зірки, що він вибрав Ригу, а не Інгулець. Тепер, коли він цього хоче, вважаю, цього бажання вже мало.

Дійсно, він вже не раз тут був. І зараз ось скоро приїде, каву поп'ємо. Шарпар в Інгульці не буде грати ніколи. Це моє рішення. У мене теж є своє я, теж звик відповідати за свої слова.

Не хочу вдаватися в нетрі. Якщо він вважатиме за потрібне розповісти, він сам скаже. А я скажу як президент клубу: його тут не буде ніколи", - сказав Поворознюк.

Раніше, Інгулець показав будівництво фундаменту футбольного поля.

Нагадаємо, Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ.

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