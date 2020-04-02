Поворознюк назвав футболіста, якого ніколи не буде в Інгульці

В'ячеслав Шарпар ніколи не гратиме у клубі Першої ліги Інгулець.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"У Шарпара була унікальна можливість стати членом сім'ї Інгульця. Але так зійшлися зірки, що він вибрав Ригу, а не Інгулець. Тепер, коли він цього хоче, вважаю, цього бажання вже мало.

Дійсно, він вже не раз тут був. І зараз ось скоро приїде, каву поп'ємо. Шарпар в Інгульці не буде грати ніколи. Це моє рішення. У мене теж є своє я, теж звик відповідати за свої слова.

Не хочу вдаватися в нетрі. Якщо він вважатиме за потрібне розповісти, він сам скаже. А я скажу як президент клубу: його тут не буде ніколи", - сказав Поворознюк.