У Петровому продовжується будівництво стадіону

Футбольний клуб Першої ліги Інгулець продемонстрував спорудження нового стадіону у селищі Петрове Кіровоградської області.

Про це повідомляє ua-football.com.

Після встановлення системи підігріву восени 2019 року, зараз будівельники стелять основу, на якій згодом вкладуть газон.

Довкола є готові конструкції трибун - на них встановлюватимуть сидіння.

Арена Інгулець буде розрахована на 7000 глядачів. Її вартість - 100 млн грн. У стадіону буде унікальна система підігріву (для двох полів 2 котли на вугіллі й деревині), яка дозволить не пошкоджувати газон взимку.

Цьогоріч, за планами, стадіон у Петровому мають ввести в експлуатацію.

Раніше, Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ.