Інгулець буде виступати у Дніпрі

Інгулець буде грати домашні матчі на стадіоні Метеор, якщо вийде в УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Олександрійський стадіон Ніка стане запасною ареною клубу з Петрове.

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Наразі Інгулець приймає суперників на однойменному стадіоні, але не зможе його підготувати до атестації УПЛ. Арена була відкрита в 2014 року і розрахована на 1 869 глядачів.

Раніше, УПЛ, Чемпіонати U-21 та U-19 офіційно призупинені.