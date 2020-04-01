Вболівальники провідних клубів Білорусі закликали зупинити чемпіонат

Фанати призупинили відвідування ігор

Вболівальники БАТЕ, мінського Динамо, Німану, брестського Динамо і солігорського Шахтаря виступили із заявами про припинення відвідування ігор своїх команд через COVID-19.

Про це повідомляє by.tribuna.com.

Вони просять лігу наслідувати їхній приклад.

Білорусь залишилася останньою країною, де сезон триває, незважаючи на пандемію коронавірусу. За неофіційними даними, в Білорусі зафіксовано не менше 215 випадків зараження коронавірусів.

На цей час в Білорусі зіграно два тури.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.