Вболівальники провідних клубів Білорусі закликали зупинити чемпіонат

Джерело - xsport.ua.
Вболівальники БАТЕ, мінського Динамо, Німану, брестського Динамо і солігорського Шахтаря виступили із заявами про припинення відвідування ігор своїх команд через COVID-19.
Про це повідомляє by.tribuna.com.
Вони просять лігу наслідувати їхній приклад.
Білорусь залишилася останньою країною, де сезон триває, незважаючи на пандемію коронавірусу. За неофіційними даними, в Білорусі зафіксовано не менше 215 випадків зараження коронавірусів.
На цей час в Білорусі зіграно два тури.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.