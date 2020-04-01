Мілевський пообіцяв Зінченку золоту медаль чемпіонату Білорусі

Артем Мілевський міг би перевершити досягнення півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, що набрав мільйон підписників в Instagram.

Про це заявив Мілевський.

"Так, я бачив. Це круто. Зіна, респект. Медаль тобі привезу білоруську, золоту. Подарую і на шию повішу.

Якби Інстаграм був так розвинений під час мого виступу за київське Динамо, у мене було б більше підписників. Можливо, не мільйон, але більше", - зазначив Мілевський.