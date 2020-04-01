Мілевський пообіцяв Зінченку золоту медаль чемпіонату Білорусі

Джерело - Трендец.
Артем Мілевський міг би перевершити досягнення півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, що набрав мільйон підписників в Instagram.
Про це заявив Мілевський.
"Так, я бачив. Це круто. Зіна, респект. Медаль тобі привезу білоруську, золоту. Подарую і на шию повішу.
Якби Інстаграм був так розвинений під час мого виступу за київське Динамо, у мене було б більше підписників. Можливо, не мільйон, але більше", - зазначив Мілевський.
Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.