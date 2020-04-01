Коронавірус знищив перший футбольний клуб у Росії

Луч залишився без грошей

Міністерство фізичної культури і спорту Приморського краю оголосило, що набір гравців в професійні клуби на сезон-2020/2021 припинено.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

То ж футбольний клуб Луч припине своє існування.

Це рішення зачіпає не тільки футбольні клуби, а взагалі всі команди, що виступають у всеросійських спортивних змаганнях. Хокейний клуб Адмірал, який виступав в КХЛ, також не буде грати в новому сезоні. Таким чином, професійний спорт в Примор'ї знищений.

Раніше, клуб російської Прем'єр-ліги можуть ліквідувати через борги.