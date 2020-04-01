Російський клуб відмовився від участі у наступному сезоні КХЛ

Хокейний клуб Адмірал підтвердив відмову від участі у наступному сезоні КХЛ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"На тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні і світі Регіональним оперативним штабом та Міністерством фізичної культури і спорту Приморського краю було прийнято рішення про те, що професійні спортивні команди Приморського краю не будуть брати участь в майбутньому сезоні, а ті кошти, які були передбачені на їх фінансування , будуть переправлені в резервний фонд Примор'я на заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

З огляду на, що основний спонсор клубу - ПАТ ВМТП - також відчуває кризові явища і, ймовірно, не зможе в повній мірі профінансувати виступ ХК Адмірал в Континентальній хокейній лізі, клуб не зможе дотримати вимоги ліги по мінімальній заробітній платі хокеїстів", - сказано в офіційній заяві.