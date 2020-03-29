Гравців клубу Першої ліги на час карантину відправили працювати на завод

МФК Миколаїв в умовах карантину запропонував гравцям піти попрацювати на завод, який випускає устаткування для кораблів.

Про це написав журналіст Євген Кузьменко у Facebook.

"Поки я тут намагаюся мудрувати з приводу фінансових аспектів футбольних клубів на тлі кризи, викликаного коронавірусною інфекцією, МФК Миколаїв не дрімає і показує всій країні, як потрібно виходити з положення.

Частина гравців клубу не роз'їхалися по домівках під час карантину, а залишилися в Миколаєві, в готелі, надається клубом. Керівництво клубу, прекрасно усвідомлюючи важкі фінансові умови, в яких зовсім скоро може виявитися МФК, запропонувало цим залишилися на місці футболістам піти попрацювати на завод. Ну як "запропонувало" ... Змусило, по суті.

Є в Миколаєві один заводик цікавий, Екватор називається. Спеціалізується на виготовленні систем вентиляції та кліматичного обладнання для судів і кораблів (і не тільки).

Так, це той самий завод, назва якого красується на футболках МФК Миколаїв. Головним акціонером заводу Екватор є Кантор Сергій Анатолійович. Він же - власник МФК Миколаїв", - написав Кузьменко.