Півзахисник Шахтаря міг перейти до Монако за 5 мільйонів євро

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик за 5 мільйонів євро міг опинитися в Монако.
Про це повідомляє Футбол24.
Гравець вразив монегасків своєю грою в Юнацькій лізі УЄФА сезону 2018/2019.
Монако давав за Мудрика 5 мільйонів євро, але в останній момент відмовився від трансферу. У клубі прийшли до висновку, що характер гравця завадить йому розкрити свій потенціал.
Раніше повідомлялося про те, що Мудриком цікавиться Рома.
У нинішньому сезоні Мудрик не провів жодного матчу за основу Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.