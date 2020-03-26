Півзахисник Шахтаря міг перейти до Монако за 5 мільйонів євро

Монегаски відмовилися від трансферу Мудрика

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик за 5 мільйонів євро міг опинитися в Монако.

Про це повідомляє Футбол24.

Гравець вразив монегасків своєю грою в Юнацькій лізі УЄФА сезону 2018/2019.

Монако давав за Мудрика 5 мільйонів євро, але в останній момент відмовився від трансферу. У клубі прийшли до висновку, що характер гравця завадить йому розкрити свій потенціал.

Раніше повідомлялося про те, що Мудриком цікавиться Рома.

У нинішньому сезоні Мудрик не провів жодного матчу за основу Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.