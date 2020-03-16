Півзахисником Шахтаря зацікавилися два клуби Серії А

Мудрик знаходиться у полі зору Роми та Аталанти

19-річний атакувальний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив відразу два клуби італійської Серії А.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Повідомляється, що за Мудриком стежать Рома" та Аталанта. Ні для одного з клубів молодий українець не є пріоритетною трансферною метою на майбутнє літо, але в разі такої можливості клуби з Риму і Бергамо будуть готові обговорити з Шахтарем перехід Мудрика.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик виступає за молодіжку Шахтаря, не провівши за першу команду гірників жодного офіційного матчу.

Другу частину минулого сезону Мудрик провів в оренді в Арсеналі-Київ, відзначившись 1 голом в 10 матчах УПЛ.

Нагадаємо, Зоря мінімально перемогла Шахтар у 23 турі УПЛ.