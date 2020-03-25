Лікар Чорноморця припустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Вже у квітні сонце знищить коронавірус і пандемія почне стихати.

Про це заявив лікар одеського Чорноморця Василь Вознюк.

"В середині березня, перед тим, як роз'їхатися по домівках, всі футболісти отримали індивідуальні завдання від тренерів для підтримки своєї фізичної форми.

Зараз хлопці, наскільки я знаю, щодня надсилають відеозвіти про свої заняття. Всі працюють, це не відпустка або канікули. Хороший фізичний стан теж дозволяє зміцнювати імунітет.

Ось-ось настане тепла погода, і все закінчиться. Думаю, що вже в квітні сонце знищить вірус, і пандемія почне стихати. Перш за все, в Одесі і всюди на півдні", - сказав Вознюк.