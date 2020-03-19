Вибори президента УПЛ можуть перенести через коронавірус

Якщо закінчиться карантин, в УПЛ зможуть зібратися

Джерело - Sport Arena.

Вибори президента УПЛ, які заплановані на 7 квітня, можуть не відбутись, якщо карантин в Україні продовжиться.

Про це виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив в інтерв'ю Sport Arena.

"Ми зможемо зібратися 7 квітня, якщо дозволятиме ситуація в країні. Якщо закінчиться карантин, ми зможемо зібратися більше 10 осіб. Більш поганий варіант розвитку подій - якщо карантин продовжать. Відповідно ми не зможемо 7 квітня провести загальні збори клубів, і не виключений варіант, що доведеться переносити дату виборів президента УПЛ", - сказав Дикий.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.