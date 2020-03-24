Президент Лудогорця розгулював з коронавірусом і як наслідок закрили цілу лікарню

Суспільство Болгарії шоковане вчинком Домусчієва

Президент Лудогорця Кирило Домуcчієв був інфікований вірусом типу SARS-CoV-2, але зовсім не дотримувався правил самоізоляції.

Про це повідомляє Sport blic.

Домусчієв дозволив собі відвідати приватну лікарню, поставивши під загрозу здоров'я понад 350 осіб – 180 членів персоналу та 170 пацієнтів. Поліція негайно закрила увесь заклад.

Влада Болгарії запевняє, що все під контролем, але обурення вчинком президента Лудогорця не вщухає.

До слова, українським уболівальникам Лудогорець має бути відомий завдяки виступам за цей клуб Ігоря Пластуна. Захисник національної збірної провів у Болгарії два сезони, здобувши два чемпіонських титули та один кубок країни.

Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.

Нагадаємо, зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Барселоні.