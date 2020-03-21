 Колишній президент Реала помер від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній президент Реала помер від коронавірусу

Вчора 23:45 1671 0
Йому було 76 років
Колишній президент Реала помер від коронавірусу
#Санс, #Реал

Джерело - El País.

Сьогодні, 21 березня, колишній президент мадридського Реала Лоренсо Санс помер від коронавірусу.

Про це повідомляє El País.

76-річного екс-очільника "вершкових" госпіталізували 17 березня після того, як його стан погіршився - Лоренсо лихоманило протягом восьми днів.

Тест на коронавірус дав позитивний результат.

Ситуацію ускладнювало те, що у Санса раніше були серйозні проблеми зі здоров'ям - протягом останніх років він страждав нирковою недостатністю та гіпертонією.

Санс керував королівським клубом з 1995 по 2000 рік

При Сансі Реал виграв сьомий і восьмий Кубки європейських чемпіонів (1998, 2000), перервавши серію з 32 років без перемог в турнірі, а також взяв Ла Лігу (1996/97) і Міжконтинентальний кубок (1998).

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