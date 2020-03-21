Колишній президент Реала помер від коронавірусу

Джерело - El País.
Сьогодні, 21 березня, колишній президент мадридського Реала Лоренсо Санс помер від коронавірусу.
Про це повідомляє El País.
76-річного екс-очільника "вершкових" госпіталізували 17 березня після того, як його стан погіршився - Лоренсо лихоманило протягом восьми днів.
Тест на коронавірус дав позитивний результат.
Ситуацію ускладнювало те, що у Санса раніше були серйозні проблеми зі здоров'ям - протягом останніх років він страждав нирковою недостатністю та гіпертонією.
Санс керував королівським клубом з 1995 по 2000 рік
При Сансі Реал виграв сьомий і восьмий Кубки європейських чемпіонів (1998, 2000), перервавши серію з 32 років без перемог в турнірі, а також взяв Ла Лігу (1996/97) і Міжконтинентальний кубок (1998).
Нагадаємо, легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом.
Нещодавно два працівника Аталанти загинули від коронавірусу.