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Колишній гравець Шахтаря кинув свого водія у російській в'язниці

Сьогодні 11:33 4545 0
Фернандо нічого не робить, щоб допомогти своєму колишньому водієві
Колишній гравець Шахтаря кинув свого водія у російській в'язниці
#Фернандо

Джерело - sport.ua.

Колишній водій гравця Спартака Фернандо, який виступав раніше також і за Шахтар, Робсон Олівейра перебуває у російській в'язниці, куди його посадили за нелегальне провезення наркотичних засобів в багажі.

Про це заявив Олівейра.

"Кожен день в Росії для мене важкий. Весь час одне й те ж, я не можу нічим зайнятися. Різдво, Новий рік, карнавал - для мене все це стало байдужим.

Наскільки я знаю, Фернандо нічого не робить, щоб мені допомогти. Ні він, ні його родина. Я хочу, щоб він витягнув мене з в'язниці, тому що я ніколи не скоював ніяких злочинів в Бразилії, і не робив цього тут, в Росії - країні, де я нічого і нікого не знаю. Але вони нічого не роблять, щоб допомогти мені..." - зазначив Олівейра.

Сам Фернандо з літа минулого року виступає за Бейцзін Гоань. Спершу китайський клуб орендував хавбека у Спартака, а потім викупив за майже 10 мільйонів євро.

Раніше, у Росії Ракицький став жертвою расистського скандалу.

Нагадаємо, у двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу.

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