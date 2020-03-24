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У двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу

Сьогодні 08:39 782 0
Здати необхідний тест вони ще не змогли
У двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу
#коронавірус, #Росія

Джерело - championat.com.

У шабліста збірної Росії Дмитра Даниленка та шпажистки Дар'ї Мартинюк з'явилися симптоми коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РІА Новости.

Однак здати необхідний тест вони ще не змогли.

Обидва фехтувальники у березні виступали на міжнародних змаганнях в Європі. Після проведення турніру стало відомо, що у трьох китайських і трьох корейських спортсменів після прильоту з Угорщини було виявлено коронавірус.

Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.

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