У двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу

Здати необхідний тест вони ще не змогли

У шабліста збірної Росії Дмитра Даниленка та шпажистки Дар'ї Мартинюк з'явилися симптоми коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РІА Новости.

Однак здати необхідний тест вони ще не змогли.

Обидва фехтувальники у березні виступали на міжнародних змаганнях в Європі. Після проведення турніру стало відомо, що у трьох китайських і трьох корейських спортсменів після прильоту з Угорщини було виявлено коронавірус.

Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.