У двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу

Джерело - championat.com.
У шабліста збірної Росії Дмитра Даниленка та шпажистки Дар'ї Мартинюк з'явилися симптоми коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє РІА Новости.
Однак здати необхідний тест вони ще не змогли.
Обидва фехтувальники у березні виступали на міжнародних змаганнях в Європі. Після проведення турніру стало відомо, що у трьох китайських і трьох корейських спортсменів після прильоту з Угорщини було виявлено коронавірус.
Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.