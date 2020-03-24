У Росії Ракицький став жертвою расистського скандалу

Дзюба звинувачується у расизмі

Організація FARE, яка займається протидією расизму в Європі, звернула увагу на публікацію Артема Дзюби в Instagram.

Про це повідомляє Sport24.

Нападник Зеніта поділився фотоколажем, на якому він разом з Ярославом Ракицьким та темношкірими легіонерами пітерського клубу позують перед матчем. Поруч з фото був мультиплікаційний кадр з мавпами.

Дзюба підкреслив, що саме ексгравець збірної України найбільше відповідав своєму мавпячому прототипу. У FARE порекомендували росіянину акуратніше підбирати контент для соцмереж, оскільки подібні випади можуть розцінюватись як прояв расизму.

Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.

Нагадаємо, у двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу.