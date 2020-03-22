Смалійчук не жалкує, що обізвав фанатів Карпат вівцями, і готовий зробити це знову

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук ніколи не шкодую про те що зробив.

Про це розповів сам агент.

"Реакцію Петра Димінського на це залишимо між нами. Я ніколи не шкодую про те що зробив. Є речі, які я, можливо, б змінив, вчинив би інакше. Але в цьому випадку стільки часу минуло і навіть якби наді мною висів меч відставки, я б це повторив.

Якщо людина підлаштовується лише під успіх, ходить лише на Шахтар, Динамо – вона сама себе не поважає. Колись при совдепії водили стадом. Зараз просто комуністичний режим змінився на олігархічний, і маємо те саме.

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Ви ж за соціальними мережами стежите, подивіться, що вони пишуть в інтернетах. "Нам потрібен новий власник, господар". Це ж наш клуб, ми повинні його піднімати. "Та ні, нам потрібен господар". Господар - синонім власника, синонім пастуха. Ось і вівці. Я радий, що це сказав", - заявив Смалійчук.