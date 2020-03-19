Пятов: Я заслужив поїхати на Євро і своє місце не віддам

Воротар збірної України не збирається відмовлятися від мрії

Воротар збірної України Андрій Пятов не збирається йти з команди або віддавати свою позицію першого номера іншому і хоче зіграти на Євро.

Про це він заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Поїхати на Євро - це моя мрія, я це заслужив. Віддавати своє місце не збираюся. Якщо Андрій Шевченко скаже, то зараз є хтось сильніший на моїй позиції, тоді без проблем. Але просто так нікому не віддам. Для мене це виклик. Перенесення Євро? Я не збирався ще завершувати з футболом, у мене достатньо сил", - сказав Пятов.

Раніше повідомлялося про те, що Рома проявляє інтерес до гравця Шахтаря Михайла Мудрика.