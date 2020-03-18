УПЛ розглядає певну дату для відновлення чемпіонату

Сезон встигне закінчитися у регламентовані терміни

Базовою датою відновлення Favbet Ліги з футболу розглядається п'ятниця, 15 травня.

Про це повідомляє Sport Arena.

Саме ця дата дозволить вчасно закінчити сезон в Україні і вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн - завершити сезони в асоціаціях до 30 червня 2020 роки (офіційно останній день сезону 2019/20 за регламентними нормами УЄФА і ФІФА).

Вчора Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу керівний орган не приводив.