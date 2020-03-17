Виконком УАФ призупинив всі змагання з футболу та футзалу в Україні

Причиною призупинення змагань є поширення коронавірусу

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни.

Про це повідомляє сайт асоціації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.