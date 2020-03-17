Петряк: Зараз живу в так званому колгоспі - тут спокійніше

Український півзахисник угорського Фегервара Іван Петряк переносить пандемію коронавірусу, перебуваю від Будапешта на відстані 55 км.

Про це він заявив в інтерв'ю Football Hub.

"Я зараз живу в так званому колгоспі - тут спокійніше поки. Я перебуваю від Будапешта на відстані 55 км. Тут немає туристів.

Про всяк випадок, в магазин поїду пізніше. Зараз візьму щось цікавеньке для дезінфекції. Щодня ситуація змінюється, тому є відчуття хвилювання. Поки нікуди не виїжджаємо, і ніхто нас не приїжджає. Зараз бабуся повинна була їхати додому, але ми її затримали, так як в аеропортах - велике скупчення людей. Трохи хвилюємося, бо вона "не першої свіжості" - їй вже сімдесят. Тому краще її поберегти, і вона посидить у нас", - сказав Петряк.