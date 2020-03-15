Роналду не переобладнав готелі під медзаклади? Є вагомі спростування інформації

Своє міні-дослідження опублікувало видання La Repubblica

Інформація про благодійність Роналду під час епідемії коронавірусу набула розголосу учора (14-го березня) ввечері після її появи в Instagrmm Едгара Кайреса - колишнього чоловіка сестри Роналду Ельми Авейру.

Про це повідомляє La Repubblica.

Чоловік передрукував публікацію португальської газети Arena Desportiva. Далі інформацію підхопила іспанська Marca, завдяки чому новина набула широкого розголосу. Цікаво, що вже сьогодні Marca прибрала цю новину зі свого головного сайту без будь-яких пояснень.

Газета O Observador зуміла перевірити інформацію з власних джерел, близьких до Кріштіану Роналду. І отримала спростування. Також вдалося з'ясувати, що вперше про переобладнання готелів під лікарні заговорила президентка благодійного фонду Essencia Humana Паула Карвалью, яка пізніше виправдовувалася тим, що її ввела в оману інша людина. Були принесені вибачення за неправдиву інформацію.

Повідомляється, що нині Кріштіану Роналду перебуває на самоізоляції в своєму особняку на Мадейрі (Португалія). Завдяки соцмережам португалець закликає громадськість дотримуватися порад ВОЗ та висловлює солідарність з тими, хто бореться з вірусом.

"Захист людських життів важливіший, аніж будь-який інший інтерес", - написав Роналду, і додав, що обіцяє свою підтримку всім медпрацівникам, які ризикують власним життям заради порятунку інших.

Те саме, чим займається й Ліонель Мессі, поведінку і гру якого часто протиставляють Роналду і навпаки.