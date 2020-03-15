Роналду перетворить свої готелі у безкоштовні лікарні

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду надасть свої готелі, якими він володіє в Португалії, під лікарні.

Про це повідомляє Marca.

Зірковий футболіст почав серйозну боротьбу з пандемією коронавирусу і планує допомогти рідній країні пережити непростий період. Відзначається, що лікарнями можна буде користуватися безкоштовно.

При цьому форвард буде платити медичному персоналу і робочим зі своєї кишені, покриваючи всі необхідні витрати.

Нагадаємо, станом на 14 березня кількість інфікованих коронавірусів COVID-19 в усьому світі перевищила 150 тисяч осіб. Загинули від хвороби 5 600 осіб, а вилікувалися - 73 750. У Португалії зафіксовано 169 випадків зараження інфекцією.