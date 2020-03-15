 Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги | Футбол | Champion.com.ua
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Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги

Сьогодні 19:58 263 0
Трабзонспор втримує лідерство у чемпіонаті
Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги
#Галатасарай, #Бешикташ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 березня, у турецькій Суперлізі з футболу відбулися три матчі.

Кайсеріспор вдома переграв Єні Малатьяспор. Український нападник Артем Кравець у складі Кайсеріспора увесь матч провів на лаві запасних. 

Трабзонспор і Башакшехір зіграли внічию 1:1. На гол Ба Шкртел відповів автоголом.

Галатасарай та Бешикташ не порадували забитими голами, зігравши у нульову нічию.

Чемпіонат Туреччини - Суперліга
26 тур, 15 березня

Кайсеріспор - Єні Малатьяспор 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Мешанович, 2:0 - 42 Енріке, 2:1 - 70 К’яртанссон

Трабзонспор - Башакшехір 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Ба, 1:1 - 63 Шкртел (авт)

Галатасарай - Бешикташ 0:0

Раніше, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.

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