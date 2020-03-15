Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 березня, у турецькій Суперлізі з футболу відбулися три матчі.
Кайсеріспор вдома переграв Єні Малатьяспор. Український нападник Артем Кравець у складі Кайсеріспора увесь матч провів на лаві запасних.
Трабзонспор і Башакшехір зіграли внічию 1:1. На гол Ба Шкртел відповів автоголом.
Галатасарай та Бешикташ не порадували забитими голами, зігравши у нульову нічию.
Чемпіонат Туреччини - Суперліга
26 тур, 15 березня
Кайсеріспор - Єні Малатьяспор 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Мешанович, 2:0 - 42 Енріке, 2:1 - 70 К’яртанссон
Трабзонспор - Башакшехір 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Ба, 1:1 - 63 Шкртел (авт)
Галатасарай - Бешикташ 0:0
Раніше, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.