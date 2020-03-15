Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги

Трабзонспор втримує лідерство у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 березня, у турецькій Суперлізі з футболу відбулися три матчі.

Кайсеріспор вдома переграв Єні Малатьяспор. Український нападник Артем Кравець у складі Кайсеріспора увесь матч провів на лаві запасних.

Трабзонспор і Башакшехір зіграли внічию 1:1. На гол Ба Шкртел відповів автоголом.

Галатасарай та Бешикташ не порадували забитими голами, зігравши у нульову нічию.

Чемпіонат Туреччини - Суперліга

26 тур, 15 березня

Кайсеріспор - Єні Малатьяспор 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Мешанович, 2:0 - 42 Енріке, 2:1 - 70 К’яртанссон

Трабзонспор - Башакшехір 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Ба, 1:1 - 63 Шкртел (авт)

Галатасарай - Бешикташ 0:0

Раніше, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.