Ротань викликав 23 гравців на матчі проти Мальти та Північної Ірландії

Молодіжна збірна України в кінці березня проведе дві гри

Джерело - УАФ.

23 березня в молодіжної збірної України розпочнеться збір, під час якого вона зіграє два поєдинки відбірного турніру Євро-2021 (U-21) - виїзний проти Мальти (27 березня, Гоцо) та домашній проти Північної Ірландії (31 березня, Львів).

Про це повідомляє УАФ.

Для підготовки до цих ігор головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань запросив 23 футболістів.

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Олег Білик (Олександрія).

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота (обидва - Динамо Київ), Юхим Конопля (Десна Чернігів), Євген Чеберко (Зоря Луганськ), Роман Вантух, Владислав Бабогло (обидва Олександрія).

Півзахисники: Богдан Білошевський, Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (усі - Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - Дніпро-1 Дніпро), Артем Бондаренко (Шахтар Донецьк), Богдан Лєднєв (Зоря Луганськ), Євгеній Смирний (Колос Ковалівка), Дмитро Топалов, Віктор Корнієнко (обидва - Маріуполь), Андрій Кравчук (Олімпік Донецьк).

Нападники: Владислав Супряга (Дніпро-1 Дніпро), Назарій Русин (Динамо Київ).

Резервний список: Владислав Кучерук, Данило Скорко (обидва - Динамо Київ), Максим Луньов (Зоря Луганськ), Олег Кожушко (Колос Ковалівка), Тимур Стецьков (Олександрія), Ахмед Алібеков (Слован, Чехія), Валерій Бондар (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, збірна України U-21 невдало стартувала у відборі, програвши 3 матчі з 4-х і займає 4-е місце в групі.

Раніше, на усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках.