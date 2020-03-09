На усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках

Делегація збірної України буде застосовувати спеціальні маски

Через спалах коронавірусу Українська асоціація футболу (УАФ) застосувала превентивні заходи на час поїздок збірних команд усіх вікових категорій на міжнародні змагання і, зокрема, йдеться про національну збірну та її перші виїзні спаринги у Франції і Польщі.

Про це голова спортивно-медичного корпусу УАФ В’ячеслав Попов заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Команда буде забезпечена спеціальними масками багаторазового користування із клапанами. Питання переїздів команди, починаючи з готелю і сам переліт, мають супроводжуватись обов’язковим використанням таких масок.", - зазначив Попов.

В Україні поки офіційно зафіксований один випадок захворювання коронавірусом COVID-19.

Раніше, власник італійського клубу підхопив коронавірус.