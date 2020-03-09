 На усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна здобула 14-й титул в кар'єрі
Сьогодні 03:42 3482 1
Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі
Сьогодні 13:15 823
В УАФ поінформували про рішення щодо футбольних матчів і коронавірусу
Сьогодні 10:57 534
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 22 туру
Сьогодні 09:26 1597
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 2 позиції, Цуренко - на 13
Сьогодні 09:24 39388
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:32 4510
Бондаренко стала переможницею парного турніру у Мексиці
Сьогодні 00:04 663
Колос програв Шахтарю, але потрапив до першої шістки найкращих команд УПЛ
Вчора 18:57 1035
Дніпро-1 у більшості розгромив Маріуполь у 22 турі УПЛ
Вчора 18:51 2140
Підручний фінішував за крок до медалі на Кубку світу в Нове Место
Вчора 15:50 2858
Блоги
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:28 321
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:43 170
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:17 338
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:58 426
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
Вчора 14:46 464
Грі не вистачало тебе! Леброн привітав Каррі з поверненням на паркет
Грі не вистачало тебе! Леброн привітав Каррі з поверненням на паркет Андрій Твердохліб
07.03.2020 13:21 366
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику Андрій Твердохліб
07.03.2020 12:16 577
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів Valeriy Ruchka
06.03.2020 22:00 1188 2
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела Valeriy Ruchka
06.03.2020 21:46 2002
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
06.03.2020 10:06 3371
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:59 1928
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:22 827
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62 Valeriy Ruchka
05.03.2020 18:46 1423
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко Valeriy Ruchka
05.03.2020 17:55 836
Мілевський жорстко потролив Блохіна
Мілевський жорстко потролив Блохіна Valeriy Ruchka
05.03.2020 12:19 2044 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:58 Футбол Барселона запропонувала Мессі новий контракт 5
16:45 Футбол Стала вдома заробітна плата Хачеріді у Динамо Брест 349
16:31 Футбол Арсенал втратив Торрейру до кінця сезону 169
16:28 Блог Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією 329
16:15 Футбол Матч України з Францією може відбутися без глядачів 212
15:54 Футбол Півзахисник Олександрії: Арбітр сказав, що ми самі винуваті, бо VAR не встановили 371
15:40 Футбол Екс-гравець юнацької команди міланського клубу не підійшов Вересу 302
15:25 Футбол Лілль - Ліон 1:0. Огляд матчу 241
15:10 Футбол На усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках 421
14:59 Футбол Парма - СПАЛ 0:1. Огляд матчу 307
14:55 Футбол Степаненку буде потрібна операція 784
14:43 Блог Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол 170
14:40 Футбол УАФ хоче спорудити тренувальну базу для збірних України 404
14:25 Футбол Вербич: Допінг Бєсєдіна - це була не провина футболіста 511
14:09 Теніс Світоліна: Найбільше питання зараз - турніри в Китаї та Азії 595
13:51 Футбол Матч ПСЖ - Боруссія відбудеться без глядачів 381
13:33 Футбол Зозуля: До збірної України готовий пішки йти 668
13:15 Бокс Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі 823
12:57 Футбол Названо найкращого гравця 22 туру УПЛ 566
12:41 Футбол Бетіс - Реал 2:1. Огляд матчу 714
12:25 Футбол Названо найкращого тренера 22 туру УПЛ 623
12:09 Футбол Федорчук: Судді скажуть те, що їх змушує і зомбує Лучі 546
11:51 Теніс Світоліна: Я зробила ще один крок до виконання своїх завдань 609
11:33 Футбол Баварія - Аугсбург 2:0. Огляд матчу 548
11:15 Футбол Влада Італії хоче призупинити проведення чемпіонату країни з футболу 720

На усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках

Сьогодні 15:10 421 0
Делегація збірної України буде застосовувати спеціальні маски
На усі закордонні поїздки гравці збірних України вирушатимуть у спеціальних масках
#Попов, #коронавірус

Джерело - UA-футбол.

Через спалах коронавірусу Українська асоціація футболу (УАФ) застосувала превентивні заходи на час поїздок збірних команд усіх вікових категорій на міжнародні змагання і, зокрема, йдеться про національну збірну та її перші виїзні спаринги у Франції і Польщі.

Про це голова спортивно-медичного корпусу УАФ В’ячеслав Попов заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Команда буде забезпечена спеціальними масками багаторазового користування із клапанами.

Питання переїздів команди, починаючи з готелю і сам переліт, мають супроводжуватись обов’язковим використанням таких масок.", - зазначив Попов.

В Україні поки офіційно зафіксований один випадок захворювання коронавірусом COVID-19.

Раніше, власник італійського клубу підхопив коронавірус.

Коментарі ()