Авангард переміг білоруський клуб у контрольному матчі

Єдиний гол у матчі забив капітан краматорської команди

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі краматорський Авангард зустрічався з білоруською командою Смолевичі.

Єдиний гол у матчі забив капітан краматорської команди Віталій Собко. На зборах у Туреччині Авангард планує зіграти ще два контрольні матчі: 13 березня з рівненським Вересом та 14 березня з норвезьким клубом Мйондален.

Контрольний матч

11 березня

Авангард - Смолевичі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Собко

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.

Також, Маріуполь обіграв Альянс.