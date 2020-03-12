Авангард переміг білоруський клуб у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі краматорський Авангард зустрічався з білоруською командою Смолевичі.
Єдиний гол у матчі забив капітан краматорської команди Віталій Собко. На зборах у Туреччині Авангард планує зіграти ще два контрольні матчі: 13 березня з рівненським Вересом та 14 березня з норвезьким клубом Мйондален.
Контрольний матч
11 березня
Авангард - Смолевичі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 55 Собко
Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.
Також, Маріуполь обіграв Альянс.