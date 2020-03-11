Тренер Інгульця: Арбітр зіпсував гру зайвими свистками

Арбітр зіпсував матч Кубка України Минай – Інгулець.

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

"Хочу привітати Минай з виходом до наступного етапу змагань. Я їх тренеру побажав пройти той шлях, що ми пройшли у минулому сезоні, дійти як мінімуму до фіналу. Була цікава кубкова гра. Арбітр зіпсував гру зайвими свистками.

Я задоволений грою своїх хлопців, хоч були кадрові проблеми. Тривалий час грали у меншості. Якби сьогодні був VAR, а то догравали матч тренерськими складами.

Клас арбітра – це тримати гру. Для арбітра цей матч не був складним. Команди одна до одної добре відносилися. Не було ударів зі спідтишка. Для першої весняної гри був високий хороший рівень", – розповів Лавриненко.