Тренер Інгульця: Арбітр зіпсував гру зайвими свистками

Джерело - sport-kr.com.ua.
Арбітр зіпсував матч Кубка України Минай – Інгулець.
Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.
"Хочу привітати Минай з виходом до наступного етапу змагань. Я їх тренеру побажав пройти той шлях, що ми пройшли у минулому сезоні, дійти як мінімуму до фіналу. Була цікава кубкова гра. Арбітр зіпсував гру зайвими свистками.
Я задоволений грою своїх хлопців, хоч були кадрові проблеми. Тривалий час грали у меншості. Якби сьогодні був VAR, а то догравали матч тренерськими складами.
Клас арбітра – це тримати гру. Для арбітра цей матч не був складним. Команди одна до одної добре відносилися. Не було ударів зі спідтишка. Для першої весняної гри був високий хороший рівень", – розповів Лавриненко.
Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.