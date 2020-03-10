Селезньов відзначився асистом у переможному матчі Бурсаспору

Джерело - football24.ua.
Бурсаспор на виїзді обіграв Балікесірспор в рамках 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини.
Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов звично вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 15-й хвилині допоміг Траоре відкрити рахунок.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Бурсаспору.
У поточному сезоні Селезньов зіграв у 21 матчі, де забив 8 голів та віддав дві результативні передачі.
DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASI..#BURSASPOR #GOL #TRAORE pic.twitter.com/scdXVXjccv— yeşil (@kodadli) March 10, 2020
Нагадаємо, Селезньов не розуміє втрату місця у збірній України