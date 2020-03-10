 Селезньов відзначився асистом у переможному матчі Бурсаспору | Футбол | Champion.com.ua
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Селезньов відзначився асистом у переможному матчі Бурсаспору

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Бурсаспор із Селезньовим здобув перемогу у матчі
Селезньов відзначився асистом у переможному матчі Бурсаспору
#Селезньов

Джерело - football24.ua.

Бурсаспор на виїзді обіграв Балікесірспор в рамках 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини.

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов звично вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 15-й хвилині допоміг Траоре відкрити рахунок.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Бурсаспору.

У поточному сезоні Селезньов зіграв у 21 матчі, де забив 8 голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Селезньов не розуміє втрату місця у збірній України

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