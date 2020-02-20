Селезньов: Не розумію, чому Шевченко на мене образився

Євген Селезньов прокоментував втрату місця у збірні України

Джерело - Миля.

Нападник турецького клубу Бурсаспор Євген Селезньов не розуміє, чому на нього не розраховують у збірній Україні.

Про це розповів сам український форвард.

"Я можу комусь подобатися як людина, комусь не подобатися. Але я ніколи нікого не зраджував і зраджувати не збираюся. За спиною говорити не буду. Не знаю, чому Андрій Миколайович на мене образився, взагалі не розумію. Але у нього своя справа. Він тренер, він великий футболіст, реально великий футболіст, ми всі це прекрасно розуміємо. Нам до нього ще, як до неба", - розповів Селезньов.

Нагадаємо, Селезньов забив у четвертому матчі чемпіонату поспіль.