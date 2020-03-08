Асоціація футболістів Італії закликала зупинити чемпіонат

Томмазі написав листа всім функціонерам

Голова асоціації футболістів Італії закликав владу країни зупинити чемпіонат через спалах коронавірусу.

Про це Даміано Томмазі написав на своїй сторінці в Twitter.

Томмазі написав листа всім функціонерам, які можуть вплинути на рішення цього питання, а також Прем'єр-міністру і Міністру спорту з проханням перепинити ігри.

"Зупинка футболу - сама корисна дія для країни наразі. Команди, за які ми повинні уболівати, грають в наших лікарнях і центрах невідкладної допомоги", - написав Томмазі.

Зараз в Італії зафіксовано 233 смертельних випадки захворювання коронавірусів, ще 567 осіб перебувають на інтенсивній терапії.