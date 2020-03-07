Десна готова перемагати будь-яку команду УПЛ.

Про це розповів нападник чернігівського клубу Олександр Філіппов.

"Ми не зазираємо далеко вперед. Всі розуміють, що треба йти до мети, від матчу до матчу. В кінці чемпіонату подивимося, яким буде здобуток у команди. Десна себе ще покаже у першій шістці. Ми будемо грати з думками про перемогу проти будь-якої команди, як би це голосно не звучало.

Самоцілі поборотися за лаври найкращого бомбардира в УПЛ, звичайно, немає. Хочеться просто виходити на поле і забивати, в цьому полягає моя робота.

Думаю, можемо бути задоволені результатом трьох весняних матчів, все-таки не змогли взяти очки лише в грі з Шахтарем. Та й там пропустили прикрий гол на 94-й хвилині. Потім вийшла результативна гра з Маріуполем і бойовий матч з Олімпіком, в якому ми проявили характер", – розповів Філіппов.