В АПЛ відмінили рукостискання перед матчами через коронавірус

У АПЛ вживають заходів для боротьби з коронавірусом

Англійська Прем'єр-ліга вживає заходів для того, щоб припинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ліги

Перед, під час і після матчів не буде рукостискання між гравцями та офіційними особами. Тривати ця заборона буде до подальших повідомлень.

Дане "правило" почне діяти з наступного туру.

Вірус Covid-19 передається повітряно-крапельним шляхом, а також може переноситися через рукостискання.

Клуби та офіційні особи матчу, як і раніше будуть виконувати решту традиційного протоколу. Вийшовши на ігрове поле, гравці будуть вибудовуватися в лінію в супроводі музики Прем'єр-ліги, а футболісти гостей пройдуть повз своїх суперників, не потиснувши їм руку.

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.