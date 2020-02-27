Валенсія може зіграти проти Аталанти в Лізі чемпіонів без глядачів

Валенсія може залишитися без підтримки у Лізі чемпіонів

Керівництво Валенсії розглядає варіант із закриттям трибун Местальї на матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Про це повідомляє AS.

Валенсія отримала подібні рекомендації від влади Італії та Іспанії для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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Також, четверо уболівальників Валенсії знаходяться під наглядом після виїзного матчу на Сан-Сіро. Офіційно був підтверджений один випадок захворювання після матчу.

Відзначається, що остаточне рішення про проведення матчу без глядачів буде прийняте ближче до 10 березня після консультації з закладами охорони органами.

Раніше повідомлялося, що Валенсія не пустить фанатів Аталанти на стадіон через коронавірус.