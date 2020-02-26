Валенсія не пустить фанатів Аталанти на стадіон через коронавірус

Клуб зробить це незважаючи на санкції від УЄФА

Керівництво Валенсії не збирається пускати фанатів Аталанти на стадіон через поширення коронавірусу в Італії, навіть попри можливі санкції УЄФА.

Про це повідомляє AS.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між Валенсією і Аталантою, який відбудеться 10 березня, може пройти без італійських вболівальників.

Керівництво іспанського клубу може не пустити 2377 вболівальників Аталанти на стадіон Месталья. Оскільки після першої зустрічі між клубами у рамках 1/8 фіналу ЛЧ чотири вболівальники Валенсії були ізольовані у лікарнях з підозрою на коронавірус.

На даний момент виявлено 5 нових випадків ураження вірусом в Барселоні, Валенсії, Мадриді і Тенеріфе. Влада Іспанії ізолювала близько 1000 людей в готелі на Канарських островах після того, як італійський турист і його дружина показали позитивні результати. УЄФА поки не зробило офіційної заяви з цього приводу.

Раніше, Євро-2020 під загрозою через коронавірус.

Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.