Мораес: Шахтар може сфокусуватися на Лізі Європи

Джерело - ua.tribuna.com.
Шахтар очікує складне протистояння з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Про це розповів нападник донецького клубу Жуніор Мораес.
"Знаємо, що це буде непростий матч. Бенфіка - надзвичайно якісна команда. Для нас це важке протистояння. У чемпіонаті зараз у Шахтаря велика перевага перед другою командою. Зараз ми можемо сфокусуватися саме на Лізі Європи ", - розповів Мораес.
Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.
Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.