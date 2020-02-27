Мораес: Шахтар може сфокусуватися на Лізі Європи

Шахтар очікує складне протистояння з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів нападник донецького клубу Жуніор Мораес.

"Знаємо, що це буде непростий матч. Бенфіка - надзвичайно якісна команда. Для нас це важке протистояння. У чемпіонаті зараз у Шахтаря велика перевага перед другою командою. Зараз ми можемо сфокусуватися саме на Лізі Європи ", - розповів Мораес.